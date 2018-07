VfB Stuttgart Hier lächeln die Hoffnungsträger der neuen Saison

Stuttgart - Sie heißen Maffeo, Sosa, Kempf, Castro oder Gonzales. Und sie gehören zu den Hoffnungsträger des VfB Stuttgart für die neue Bundesliga-Saison.

Just an dem Tag, an dem von einem möglichen Wechsel des frischgebackenen Weltmeisters Benjamin Pavard zum FC Bayern München berichtet wurde, präsentierte der Verein mit dem Brustring auf einem neuen Mannschaftsfoto seinen aktuellen Kader – mitsamt einigen Neuzugängen für die kommende Spielzeit.

Kader kann sich noch verändern

VfB-Trainer Tayfun Korkut konnte bis auf wenige Ausnahmen alle Spieler um sich versammeln. Pavard ist nicht mit auf dem Bild. Das liegt allerding daran, dass er sich im Urlaub befindet, seitdem er mit Frankreich Fußball-Weltmeister geworden war. Der Kader der Roten könnte sich jedoch noch verändern, da das Transferfenster in Deutschland erst Ende August schließt.

In unserer Bildergalerie zeigen wir die Portraits aller VfB-Spieler, die aktuell zum Team gehören und in Stuttgart sind. Klicken Sie sich durch.