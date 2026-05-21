VfB Stuttgart: Hier gibt’s im Kreis Ludwigsburg Public Viewing zum Pokalfinale

Zum zweiten Mal in Folge steht der VfB Stuttgart am Samstag im DFB-Pokalfinale. Fünf Vorschläge zum Public Viewing im Kreis Ludwigsburg für alle, die nicht alleine gucken wollen.
„Alle in weiß“ lautet das Motto, das die aktive Fanszene des VfB Stuttgart auch in diesem Jahr wieder für das DFB-Pokalfinale ausgerufen hat. 24.000 Tickets hat der VfB vom DFB erhalten, vermutlich werden noch einige tausend Fans mehr den Weg nach Berlin auf sich nehmen, wenn die Stuttgarter am Samstag (20 Uhr) im Olympiastadion auf den FC Bayern treffen.