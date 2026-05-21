VfB Stuttgart: Hier gibt’s im Kreis Ludwigsburg Public Viewing zum Pokalfinale

Zum zweiten Mal in Folge steht der VfB Stuttgart am Samstag im DFB-Pokalfinale. Fünf Vorschläge zum Public Viewing im Kreis Ludwigsburg für alle, die nicht alleine gucken wollen.

„Alle in weiß“ lautet das Motto, das die aktive Fanszene des VfB Stuttgart auch in diesem Jahr wieder für das DFB-Pokalfinale ausgerufen hat. 24.000 Tickets hat der VfB vom DFB erhalten, vermutlich werden noch einige tausend Fans mehr den Weg nach Berlin auf sich nehmen, wenn die Stuttgarter am Samstag (20 Uhr) im Olympiastadion auf den FC Bayern treffen.

Für die Daheimgebliebenen veranstaltet der VfB auf dem Hügel vor dem Mercedes-Benz-Museum in Bad Cannstatt ein bereits ausverkauftes Public Viewing, für das es 18.000 Tickets gab. Aber auch im Kreis Ludwigsburg gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Finalspiel in großer Runde zu schauen. Wir haben fünf Vorschläge zusammengestellt.

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1. Uferstüble Hoheneck

Im Uferstüble in Ludwigsburg-Hoheneck sind seit Jahresbeginn neue Betreiber am Start. Claudia Weeber-Barth und Armin Weeber haben den Biergarten übernommen, das Finale wird wie im vergangenen Jahr auch schon übertragen. Reserviert werden können ausschließlich Tische in der Uferlounge, der übrige Biergarten ist reservierungsfrei.

2. Pfingstturnier SV Kornwestheim

Zum 40. Mal findet am Wochenende das Kornwestheimer Pfingstturnier statt. Tagsüber spielen auf dem Kunstrasen an der Bogenstraße und im Stadion an der Jägerstraße die Jugend-Fußballmannschaften ihre Turniere aus, am Abend gucken dann alle gemeinsam das Pokalfinale.

Unsere Empfehlung für Sie Pokalsieger SV Kornwestheim Nach Raimondos Masterplan feiert Kornwestheim einen Pokaltraum in Blau Nach dem Pokalsieg vor 1400 Zuschauer durch die Treffer von Schürmann, Schwalb und Schima steht für den SV Kornwestheim am Sonntag das Duell beim FC Marbach an.

Ein möglicherweise gutes Omen für alle VfB-Fans: Mit Pokalsiegen kennen sie sich beim SV Kornwestheim bestens aus. Vergangene Woche gewann die erste Mannschaft des SVK durch einen 3:2-Sieg über den TSV Grünbühl den Fußball-Bezirkspokal.

3. Mundelsheimer Käsbergfest

1:2, 0:5, 2:4 – wenn man darauf blickt, wie der VfB in den drei bisherigen Saisonspielen gegen den FC Bayern abgeschnitten hat, sehen die Aussichten für einen Pokalsieg am Samstag nicht gerade rosig aus. Wer zumindest das Spiel selbst mit schöner Aussicht schauen will, kann am Finaltag den Weg nach Mundelsheim antreten.

Beim Käsbergfest schaut man das Pokalfinale mit Blick auf die Neckarschleife. Foto: privat

Dort findet am Wochenende das Käsbergfest statt. Die Veranstalter von der Mundelsheimer Steillagen-Initiative „Wir gehen steil“ stellen mitten in den Steillagen eine große Leinwand mit der Neckarschleife im Hintergrund auf. Positiver Nebeneffekt: Selbst der schlimmste Spielausgang lässt sich mit den Weinen des Käsebergkellers sicher trotzdem schöntrinken.

4. ´S Heinzel Hemmingen

Wie schon zum Finale im vergangenen Jahr wird auch im ´S Heinzel in Hemmingen am Samstag wieder Fußball geguckt. Familie Azam empfängt dort seit bald 20 Jahren Gäste und betreibt den Garten in zweiter Generation. Platz gibt es genug, der Biergarten erstreckt sich auf zwei Ebenen. Besonders verlockend: Wenn das Wetter mitspielt, schmeißen die Azams am Wochenende auch mal draußen den Grill an – vielleicht ja auch zum Pokalfinale am Samstag.

5. Kneipen mit Specials

Auch viele Gaststätten und Kneipen im Kreis werden das Spiele zeigen. Einige davon haben sich zum Finale besondere Angebote ausgedacht. So ist es etwa in der offiziellen VfB-Fankneipe Geschwend in Gemmrigheim während der gesamten Spielzeit Happy Hour und das Bier vom Fass kostet drei Euro. Das Stromberg in Bönnigheim veranstaltet ein Tippspiel, jeder richtige Tipp gewinnt einen Gutschein über zehn Euro. Außerdem werden zum ersten VfB-Tor kostenlose Shots verteilt.