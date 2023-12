VfB Stuttgart: Hier gibt es die schönsten Hinrunden-Tore im Video

1 Der VfB Stuttgart spielt eine herausragende Hinrunde. Foto: IMAGO

Der VfB Stuttgart konnte sich am Ende der Bundesliga-Saison 2022/23 gerade so in der höchsten deutschen Spielklasse halten. Nach dem letztlich souveränen Erfolg in der Relegation gegen den HSV hoffte man bei den Weiß-Roten in der neuen Spielzeit auf eine „entspannte Saison“ – ohne große Abstiegssorgen. Was aber in den ersten 16 Bundesliga-Partien 2023/24 folgen sollte, hatte wohl kaum jemand für möglich gehalten, der es mit dem Traditionsverein aus Bad Cannstatt hält.