VfB Stuttgart: Haruka Osawa trifft doppelt für die VfB-Frauen

Die Fußballerinnen des VfB Stuttgart sind gut in die Zweitligasaison gestartet. Vor etwa tausend Zuschauern gewannen sie ihr Heimspiel gegen den FC Bayern München II mit 3:0. Jana Beuschlein (44.) und zweimal Haruka Osawa (80./86.) erzielten auf dem PSV-Gelände die Tore für den Aufsteiger. „Wir sind geduldig geblieben und haben auf unsere Momente gewartet. Am Ende war es verdient, aber Kompliment auch an den Auftritt des FC Bayern II“, sagte der VfB-Trainer Heiko Gerber.