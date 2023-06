1 Hannovers Cedric Teuchert ist nach der 0:4-Heimpleite gegen den 1. FC Nürnberg bedient. Foto: dpa/Peter Steffen

Der VfB Stuttgart grüßt einsam von der Tabellenspitze, Hannover 96 rutscht in den Keller, der 1. FC Nürnberg sucht nach dem Abstieg in die zweite Liga noch seinen Weg. Wie lässt sich der unterschiedliche Werdegang der drei Absteiger erklären?









Stuttgart - In einträchtiger Tristesse stiegen der VfB Stuttgart, der 1. FC Nürnberg und Hannover 96 im Mai aus der Bundesliga ab. Nun hat sich der Himmel über Stuttgart wieder aufgehellt. Das Team grüßt ungeschlagen von der Tabellenspitze. Der Club aus Nürnberg weiß noch nicht so recht, wohin er will. Und in Hannover herrscht nach der 0:4-Pleite gegen den Mitabsteiger aus Franken Alarmstimmung. Eine Bilanz nach acht Spieltagen.