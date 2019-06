Spielplan der neuen Zweitliga-Saison Gesucht: Der erste Gegner des VfB Stuttgart

Gegen welche Mannschaft startet der VfB Stuttgart in die Zweitliga-Saison? Diese Frage wird an diesem Freitag von 12 Uhr an beantwortet, wenn die Deutsche Fußball-Liga die Spielpläne der ersten und zweiten Bundesliga bekannt gibt.