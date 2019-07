17 Zahlreiche Fans besuchten das Training des VfB. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart hat am Dienstag die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel am Sonntag in Heidenheim aufgenommen. Ein Spieler fehlte dabei weiter, ein anderer kehrte in den Kreis der Mannschaft zurück.

Stuttgart - Die Sommerferien machen sich bemerkt. Beim ersten Training des Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart in dieser Woche herrschte am Nachmittag auf dem Clubgelände an der Mercedesstraße mehr Andrang als sonst. 200 Besucher schauten sich an, wie die Mannschaft um den Trainer Tim Walter nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen Hannover 96 die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim aufnahm.

Mit Ausnahme von Emiliano Insua (Muskelfaserriss in der Wade) sowie den Langzeitverletzten Marcin Kaminski und Sasa Kalajdzic waren alle VfB-Spieler am Start und trainierten mit der Mannschaft – auch der abwanderungswillige Angreifer Anastasios Donis, der zuletzt aufgrund von Oberschenkelproblemen individuell geübt hatte. Orel Mangala machte zunächst ganz normal mit, wobei ihm der Trainer schon bei einer der ersten Übungen ein Zeichen gab, die Sache langsam anzugehen. Etwas später brach der belgische U-21-Nationalspieler die Einheit ab und trainierte individuell weiter. Beim nächsten Training an diesem Mittwoch (10 Uhr) wird er wieder mit dem Team üben.