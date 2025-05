Nach üblem Foul gegen VfB-Star Kann Angelo Stiller im Pokalfinale dabei sein? Es gibt Hoffnung!

Der Mittelfeldregisseur des VfB Stuttgart verletzt sich bei einem Foul des Augsburgers Samuel Essende und wird mit Tränen in den Augen ausgewechselt. Trotzdem ist er zuversichtlich, in zwei Wochen in Berlin spielen zu können.