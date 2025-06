VfB Stuttgart: Giovanni Zarrella in Diensten des VfB

Prominenter Name in der VfB-Legenden-Elf. Am Sonntag lief TV-Star Giovanni Zarrella an der Seite von Hansi Müller und Co auf. Das sind die Hintergründe.

Sein Tod kam überraschend. Und für alle, die ihm nahe standen, schockierend. Am 7. April verstarb die VfB-Legende Roland Mall im Alter von 73 Jahren. Überraschend deshalb, weil die Fitness des früheren Stuttgarter Profis (1971-1976) seinesgleichen suchte. Bis zuletzt stand er mit den sogenannten Montagskickern des VfB Stuttgart auf dem Platz. „Er scheute kein Laufduell“, sagte Hansi Müller über Mall. „Auch nicht gegen 40-Jährige.“

Unter anderem Hansi Müller war nun auch dabei, als in Fellbach ein besonderes Fußballspiel anstand. Unter dem Motto „Mall and Friends“ versammelte sich im Max-Graser-Stadion eine Stuttgarter Legendenmannschaft, die gegen die AH-Mannschaft des SV Fellbach antrat. Ein Benefizkick für einen guten Zweck, mit einer ganzen Reihe prominenter Namen: Neben besagtem Müller hatten sich für den VfB Kevin Kuranyi, Andreas Hinkel, Heiko Gerber, Timo Gebhart, Timo Wenzel, Zdravko Kuzmanovic, Roberto Pinto, Tobias Rathgeb, Alexander Blessin und Bernd Förster angesagt. Und ein gewisser Giovanni Zarrella, bekannt als Musiker und Fernsehmoderator („Voice of Germany“).

Lesen Sie auch

Enge Verbindung zwischen dem Moderator und dem VfB

Die Verbindung zwischen Zarrella und dem VfB? Ist aus verschiedenen Gründen ziemlich eng. Spielte der gebürtige Hechinger doch in der Jugend des VfB (und in der von AS Rom). Später schaffte es der 47-Jährige immerhin bis in die Verbandsliga. Zarrella ist mit einigen der VfB-Legenden befreundet und bisweilen Bestandteil der Montagskicker. Außerdem spielt Zarrella-Sohn Gabriel (16) in der Jugend des VfB.

Die VfB-Legenden und der Deutsch-Italiener hatten bei dem Benefizkick am Sonntag ihren Spaß. Den hätte Roland Mall sicher auch gehabt.