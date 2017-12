VfB Stuttgart Ginczek kehrt 2017 nicht mehr zurück

Von Gregor Preiß 09. Dezember 2017 - 14:16 Uhr

Gegen Borussia Dortmund zog sich Daniel Ginczek einen Faserriss im Adduktorenbereich zu. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart hat sichtlich Mühe mit dem Toreschießen. Daniel Ginczek kann dabei auch keine Abhilfe mehr leisten – der Angreifer wird in diesem Jahr nicht mehr auf den Platz zurückkehren.

Stuttgart - In der Offensive drückt der Schuh – dieser Erkenntnis konnten auch die Beteiligten des VfB Stuttgart nach der 0:2-Heimniederlage gegen Bayer 04 Leverkusen nicht widersprechen. „Wir machen aus unseren Chancen zu wenig“, stellte VfB-Trainer Hannes Wolf fest. Ein Manko, das schon in den vorangegangenen Partien bei Hannover 96 (1:1) und Werder Bremen (0:1) zu Tage getreten war. „Auf elf bis zwölf Riesenchancen“ kam Wolf in der Nachbetrachtung, die seine Mannschaft lediglich in ein mickriges Törchen ummünzen konnte. „Das wollen wir wieder besser machen“, sagte Wolf mit Blick auf die beiden letzten Bundesligaduelle in diesem Jahr gegen 1899 Hoffenheim und den FC Bayern München sowie dem abschließenden Pokalspiel beim FSV Mainz 05.

Mehr zum Thema

Auch Brekalo fehlt wohl in Hoffenheim

Nur: Wer soll die Tore schießen? Einer definitiv nicht: Daniel Ginczek wird nach seinem gegen Borussia Dortmund erlittenen Faserriss im Adduktorenbereich in diesem Jahr nicht mehr zurückkehren. Das bestätigte Hannes Wolf am Samstag nach dem Auslaufen. Der 26 Jahre alte Stürmer hatte bis zuletzt die leise Hoffnung, in einem der letzten Spiele der Hinrunde noch einmal für den VfB auf Torejagd gehen zu können. Doch die hat sich nun zerschlagen. Ginczek wird wohl erst in der Vorbereitung auf die Mitte Januar beginnende Rückrunde wieder angreifen können. „Es ist schon heftig, wer uns speziell in der Offensive in der Hinrunde alles ausgefallen ist“, beklagte Wolf die zahlreichen Verletzten. Immerhin konnte der zuletzt immer wieder angeschlagene Chadrac Akolo die intensive Reservisten-Einheit am Samstag voll mitmachen. Nicht so gut sieht es dagegen bei Josip Brekalo aus. Der Kroate laboriert noch an einem Schlag auf die Wade. Sein Einsatz am Mittwoch (18.30 Uhr) in Hoffenheim ist unwahrscheinlich.