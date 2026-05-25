VfB Stuttgart: „Gezeigt, was möglich ist“ – VfB-Profis blicken via Instagram auf die Saison

Das Finale ist gespielt, die Saison für den VfB Stuttgart gelaufen. Zahlreiche Profis haben auf Instagram reagiert. Wir fassen das zusammen.
Am Sonntagnachmittag war mit der Landung des Fliegers aus Berlin die Saison des VfB Stuttgart endgültig beendet. Nach der Rückkehr vom Finale im DFB-Pokal (0:3 gegen den FC Bayern) ging es für die Profis nach Hause, einige stehen nun vor der WM. Zahlreiche Spieler des VfB haben nach dem Endspiel auf Instagram auf das Finale reagiert, aber auch die Saison eingeordnet. Wir haben einige Reaktionen zusammengetragen.