VfB Stuttgart: „Gezeigt, was möglich ist“ – VfB-Profis blicken via Instagram auf die Saison

Das Finale ist gespielt, die Saison für den VfB Stuttgart gelaufen. Zahlreiche Profis haben auf Instagram reagiert. Wir fassen das zusammen.

Am Sonntagnachmittag war mit der Landung des Fliegers aus Berlin die Saison des VfB Stuttgart endgültig beendet. Nach der Rückkehr vom Finale im DFB-Pokal (0:3 gegen den FC Bayern) ging es für die Profis nach Hause, einige stehen nun vor der WM. Zahlreiche Spieler des VfB haben nach dem Endspiel auf Instagram auf das Finale reagiert, aber auch die Saison eingeordnet. Wir haben einige Reaktionen zusammengetragen.

Chema Andres, der junge Spanier, hat sich bei den Fans für die Unterstützung bedankt.

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Jamie Leweling hat betont, dass es der VfB erneut geschafft hat, sich für einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren. Es ist sogar die Champions League.

Bilal El Khannouss ist stolz auf das Erreichte.

Maximilian Mittelstädt blickt auf eine „erfolgreiche Saison“ zurück.

Auch Chris Führich bedankt sich bei den Fans für den Support.

Ramon Hendriks, der Niederländer, tut es Führich gleich und lobt die Anhänger.

Lorenz Assignin verspricht, dass der VfB hart daran arbeiten werde, um beim nächsten Mal ein besseres Endspiel-Resultat zu erzielen.

Ermedin Demirovic betont den Zusammenhalt beim VfB.

Auch Josha Vagnoman ist stolz darauf, was die Mannschaft erreicht hat.

Tiago Tomas verspricht, dass auch die neue Saison Spaß machen wird.

Die neue Saison beginnt mit der Vorbereitung voraussichtlich Mitte Juli.