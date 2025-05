VfB Stuttgart gewinnt DFB-Pokal: Die besten Momente vom Pokalwochenende in Stuttgart im Video

40 Die Fans feierten am Samstag und am Sonntag auf dem Schlossplatz den ersten Titel seit 2007. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

In Stuttgart drehte sich am Wochenende alles um das Pokalfinale des VfB. Zehntausende feierten in der Innenstadt den Titel. Wir haben die besten Momente in einem Video festgehalten.











Dieses Wochenende wird kein Stuttgarter so schnell vergessen. Der VfB Stuttgart holte im Berliner Olympiastadion den ersten DFB-Pokal seit 1997 – und Zehntausende feierten in Stuttgart auf und um den Schlossplatz den Titel – erst beim Public Viewing am Samstag vor der Leinwand, dann am Sonntag gemeinsam mit den Spielern.