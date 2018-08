VfB Stuttgart gewinnt auch gegen Real Sociedad Das sagt Tayfun Korkut zum Testspielsieg

Von Dirk Preiß 11. August 2018 - 21:02 Uhr

Der VfB Stuttgart ist ohne Testspielniederlage durch die Vorbereitung gekommen. Das stimmt den Trainer Tayfun Korkut optimistisch. Aber er bleibt auch auf der Hut.





Stuttgart - Siebtes Testspiel, fünfter Sieg – und damit die Vorbereitung auf die neue Saison ungeschlagen überstanden. Kein Wunder, dass Tayfun Korkut nach dem 1:0 gegen Real Sociedad San Sebastian zufrieden war. „Das Ergebnis ist immer wichtig“, sagte der Trainer des VfB Stuttgart, „es war kein einfaches Spiel, unser Gegner hatte viel spielerische Qualität und hat uns vor Aufgaben gestellt.“ Die seine Mannschaft nach einem mäßigen Beginn schnell gelöst bekam. Folgerichtig erzielte Chadrac Akolo bereits in der elften Minute das Tor des Tages.

Korkut lobt das gesamte Team

Mit Blick auf alle Testspiele der Sommervorbereitung sagte Korkut: „Wir gehen mit einem guten Gefühl raus.“ Am kommenden Samstag steht mit der DFB-Pokalpartie bei Drittligist Hansa Rostock dann das erste Pflichtspiel der Saison an.

Da in den Testspielen auch nach einigen Auswechslungen jeweils kaum ein Bruch im VfB-Spiel zu erkennen war, lobte der Coach: „Alle ziehen mit, wir können uns auf alle verlassen, alle haben die Abläufe verinnerlicht. Das ist sehr erfreulich.“ Zudem habe es keine schwer wiegenden Verletzungen gegeben in den vergangenen Wochen. Korkuts Fazit: „Wir sind gut durch die Vorbereitung gekommen.“ In der verbleibenden Trainingswoche gehe es nun „um Details“.

Der Trainer ist „optimistisch“, aber vorsichtig

Prognosen, was die Möglichkeiten in der kommenden Saison angeht, will der VfB-Coach keine angeben, er spürt für seine Mannschaft „Rückenwind“, bleibt aber vorsichtig: „Der Wind kann sich schnell drehen.“ Grundsätzlich gehe er aber „optimistisch“ in die neue Saison.