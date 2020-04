1 Die VfB-Schutzmaske für das Gesicht gibt es künftig in drei Varianten. Foto: VfB

Der VfB Stuttgart steigt auf vielfachen Wunsch in den Schutzmasken-Markt für Mund und Nase ein. Die Erlöse der Aktion lässt der Fußball-Zweitligist komplett sozialen Zwecken zukommen.

Stuttgart - Auch in Zeiten der Pandemie wollen viele Fans des VfB Stuttgart ihren Lieblingsclub ganz nahe bei sich haben. Daher hat der Fußball-Zweitligist jetzt reagiert – und steigt „auf vielfachen Wunsch“, wie es auf seiner Homepage heißt, in den Gesichtsmasken-Markt ein. Künftig wird es also auch Schutzmasken mit dem Brustring und anderen VfB-Motiven in drei farblich unterschiedlichen Ausführungen geben. Die Masken kann man etwa online über die Homepage des VfB bestellen. Allerdings haben die Masken aktuell eine Lieferzeit von 20 Tagen.

Das Geld geht an soziale Zwecke

Die Erlöse aus der Maskenaktion lässt der VfB komplett wohltätigen Zwecken zukommen. So wird das eingenommene Geld entweder zum einen Teil der Corona-Virus-Soforthilfe zugute kommen. Der andere Teil geht an den VfB-Fairplay, eine clubinterne Organisation, über welche der Zweitligist wohltätige Initiativen unterstützt.