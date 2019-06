1 Trainer Tim Walter und der VfB bekommen es am Samstag mit YBB zu tun. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart absolviert ein weiteres Testspiel in der Vorbereitung. Es geht gegen den aktuellen Meister der Schweiz, Young Boys Bern. Wir bieten einen Liveticker zum Spiel.

Stuttgart/Fügen - In Fügen in Tirol geht es für den VfB an diesem Samstagnachmittag gegen den Schweizer Meister Young Boys Bern. Für die Stuttgarter stellt der Test den Abschluss des ersten Trainingslagers dar, nach der Partie reist der VfB-Tross nach Stuttgart zurück. Die Mannschaft bekommt dann zwei Tage frei, ehe es am Dienstag wieder mit dem Training an der Mercedesstraße weitergeht.

Die Eidgenossen gelten als echter Prüfstein, sie dürften eine andere Qualität aufweisen als der FC Wacker Innsbruck, den der VfB am Mittwoch mit 4:1 geschlagen hat. Wir berichten über die Partie live in einem Ticker ab 15.30 Uhr.