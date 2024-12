VfB Stuttgart gegen Young Boys Bern: Fußballfest nach der Pause – wie es zum deutlichen Sieg kam

14 Die VfB-Profis bejubeln einen letztlich ungefährdeten Sieg. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB startet erst durchwachsen in das wichtige Spiel gegen Bern, steigert sich dann aber in entscheidenden Bereichen und gewinnt auch in der Höhe verdient. Unsere Analyse.











Am Ende wurde es doch noch ein richtiges Fußballfest in Bad Cannstatt. Auf den Rängen sangen und hüpften die Fans des VfB Stuttgart, auf dem Feld kombinierten sich die Profis von Torchance zu Torchance, am Spielfeldrand gab es anerkennenden Applaus von Trainer Sebastian Hoeneß. Applaus für einen deutlichen 5:1-Sieg gegen die Young Boys Bern, durch den der Fußball-Bundesligist einen wichtigen Schritt im Kampf um das Weiterkommen in der Champions League machte.