VfB Stuttgart gegen Young Boys Bern: Der Schweizer Meister trainiert im Stuttgarter Stadion

8 Young Boys Bern gastiert beim VfB. In unserer Bildergalerie liefern wir Eindrücke vom öffentlichen Training. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Am Tag vor dem Duell mit dem VfB Stuttgart trainieren die Young Boys aus Bern in der Arena von Cannstatt. Wir waren vor Ort und liefern Eindrücke von der Übungseinheit.











Link kopiert



Der VfB Stuttgart will im Kampf ums Weiterkommen in der Champions League unbedingt die nächsten drei Punkte holen. Gegen den schwer kriselnden Schweizer Meister Young Boys Bern sind die Schwaben am Mittwoch (21 Uhr/Liveticker) klar favorisiert. Nach der 1:5-Klatsche bei Roter Stern Belgrad vor zwei Wochen stehen die Stuttgarter aber auch unter Druck.