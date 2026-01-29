VfB Stuttgart gegen YB Bern: VfB-Fans zeigen riesige Choreografie

4 Die Choreo der VfB-Fans Foto:

Das letzten Gruppenphasen-Spiel in der Europa League haben die VfB-Fans zum Anlass genommen, eine riesige Choreo zu zeigen. Wir haben die Bilder und das Video.











Link kopiert



Große und wegweisende Spiele sind für die Anhänger des VfB Stuttgart immer auch eine Gelegenheit, große Choreografien zu zeigen. Ob die Ultras des „Schwabensturm 02“, die für die gegen Young Boys Bern gezeigte Choreo verantwortlich zeichnen, schon vor Monaten wussten, dass es für den VfB an diesem Abend noch um die Top 8 in der Europa League Gruppenphase gehen würde, ist nicht bekannt.