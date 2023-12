VfB Stuttgart gegen Werder Bremen: Wann schraubt der VfB sein Saisonziel nach oben?

17 Euphorie pur: Die Fans des VfB Stuttgart feiern gegen Werder Bremen den nächsten Heimsieg Foto: Baumann

Die Fans träumen nach dem 2:0 gegen Werder Bremen von Europa, doch die Verantwortlichen halten den Ball bewusst flach. Wie Sportdirektor und Trainer den Kracherspielen gegen Dortmund, Leverkusen und Bayern München entgegenblicken.











Für die Fans ist die Sache bereits nach dem 13. Spieltag klar. „Europapokal“, stimmten sie in der Schlussphase der Partie gegen Werder Bremen (2:0) an, und sangen minutenlang davon, dass es nach all den schwierigen Jahren nun endlich auf die Reise gehe. „Stuttgart International“!