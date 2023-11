VfB Stuttgart gegen Werder Bremen: Vorfreude auf die Doppelspitze – aber Sorgen um Verletzte

1 Serhou Guirassy (links) und Deniz Undav begeistern derzeit beim VfB Stuttgart. Foto: IMAGO

Der VfB Stuttgart wird gegen Werder Bremen erstmals mit der Doppelspitze Serhou Guirassy und Deniz Undav von Beginn an spielen. Das gab VfB-Trainer Sebastian Hoeneß überraschend offen am Donnerstag preis. „Wir brauchen keinen Hehl daraus machen“, sagte der Coach des schwäbischen Fußball-Bundesligisten vor dem Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Liveticker): „Ich freue mich auf die Doppelspitze.“