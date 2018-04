VfB Stuttgart gegen Werder Bremen Liveticker: Zieler verhindert den Ausgleich

Von red 21. April 2018 - 16:39 Uhr

Tayfun Korkut will mit dem VfB Stuttgart die 40-Punkte-Marke knacken. Foto: Pressefoto Baumann

Gegen Hannover 96 hat es nicht gereicht, doch an diesem Samstag will der VfB Stuttgart drei Punkte holen und den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga auch rechnerisch perfekt machen. Wir tickern die Partie live.

Stuttgart - Der Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga ist so gut wie sicher, dennoch will Tayfun Korkut mit dem VfB Stuttgart auf Nummer sicher gehen und mit einem Erfolg gegen Werder Bremen rechnerisch den Verbleib in der höchsten deutschen Spielklasse perfekt machen.

Nach dem unglücklichen 1:1 gegen Hannover 96, als die Roten in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer hinnehmen mussten, bietet sich den Schwaben bereits im nächsten Spiel die Gelegenheit, vor heimischem Publikum einen Sieg zu feiern. Mit dem SV Werder Bremen gastiert allerdings eine spielstarke und offensiv ausgerichtete Mannschaft in Stuttgart – derzeit befindet sich das Team von Trainer Florian Kohfeldt auf dem zwölften Tabellenplatz und hat mit 37 Punkten nur zwei Zähler weniger auf dem Konto als der Verein mit dem roten Brustring.

Für unsere Redaktion begleitet Sebastian Rose vom VfB-Blog vertikalpass.de die Begegnung im Liveticker. Spielbeginn in der Mercedes-Benz Arena ist an diesem Samstag um 15.30 Uhr.