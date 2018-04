VfB Stuttgart gegen Werder Bremen Klarheit über Pavard und Akolo

Von red/dpa 20. April 2018 - 14:12 Uhr

Benjamin Pavard hatte sich beim Spiel gegen Hannover 96 verletzt. Foto: dpa

Der VfB Stuttgart hat Werder Bremen zu Gast. In der Pressekonferenz vor dem Spiel äußerte sich Trainer Tayfun Korkut auch über die Spieler Benjamin Pavard und Chadrac Akolo.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart kann im Heimspiel gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf den zuletzt angeschlagenen Abwehrspieler Benjamin Pavard setzen. „Ihm geht’s gut und er kann spielen“, sagte Trainer Tayfun Korkut am Freitag. Der französische Nationalspieler hatte sich am vergangenen Spieltag beim 1:1 gegen Hannover 96 eine Bänderdehnung im Sprunggelenk zugezogen.

Er wird Korkut im Saisonendspurt aber genauso wie Offensivspieler Chadrac Akolo zur Verfügung stehen. Der Kongolese hatte zuletzt wegen einer eitrigen Angina aussetzen müssen. „Die hat er überstanden. Von daher nehmen wir ihn morgen mit“, sagte Korkut. Für den wegen eines Kreuzbandanrisses fehlenden Andreas Beck wird wohl Kapitän Christian Gentner auf die Rechtsverteidigerposition rücken.