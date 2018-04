VfB Stuttgart gegen Werder Bremen Kapitän Gentner ragt heraus

Von Gregor Preiß und Carlos Ubina 21. April 2018 - 17:59 Uhr

Der VfB Stuttgart hat sich den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga vorzeitig gesichert. Wie haben sich die einzelnen Spieler aus Sicht unserer Redaktion geschlagen? Hier gibt es die Noten für die Roten.





Stuttgart - Der VfB Stuttgart spielt auch in der nächsten Saison in der Fußball-Bundesliga. Mit einem verdienten 2:0 (1:0)-Erfolg gegen Werder Bremen beseitigte der Aufsteiger am Samstag die letzten theoretischen Zweifel und machte den Klassenverbleib auch rechnerisch perfekt. Kapitän Christian Gentner (13. Minute) und der eingewechselte Berkay Özcan (90. + 1) erzielten vor 58.932 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena die Treffer des Spiels.

Der VfB dagegen belohnte sich bei herrlichem Wetter mit einer der bisher besten Offensivleistungen dieser Saison. Dabei hatte Trainer Tayfun Korkut seine Startelf erneut kaum verändert. Da die Schwaben nun zwölf Punkte Vorsprung vor dem Relegationsrang haben, sind sie drei Spieltage vor Schluss nicht mehr einholbar.

