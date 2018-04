VfB Stuttgart gegen Werder Bremen „Eine der besten Offensivleistungen dieser Saison“

Von red 22. April 2018 - 12:06 Uhr

Der VfB Stuttgart hat den letzten Schritt getan und spielt nach dem 2:0 gegen Werder Bremen auch in der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga. Wir tragen die Schlagzeilen der Presse zusammen.





Stuttgart - Nach dem 2:0-Erfolg des VfB Stuttgart gegen Werder Bremen steht fest: Die Roten spielen auch in der kommenden Saison in der höchsten deutschen Spielklasse. Mit nunmehr 42 Punkten kann das Team von Trainer Tayfun Korkut auch rechnerisch nicht mehr auf den Relegationsplatz zurückfallen. Nicht nur viele Fans der Roten, auch die hiesige Presselandschaft ist voll des Lobes ob des souveränen Auftritts gegen die Mannschaft aus Norddeutschland. Ein Überblick.

„Frankfurter Allgemeine Zeitung“: Der VfB Stuttgart spielt auch in der nächsten Saison in der Bundesliga. Die Schwaben belohnten sich bei herrlichem Wetter mit einer der bisher besten Offensivleistungen dieser Saison. Und der VfB machte das, was er unter Korkut am besten kann: diszipliniert verteidigen. Gegen die perfekt gestaffelten Defensivketten fanden die harmlosen Bremer kaum Mittel.

„Spox.com“: Der VfB war in der ersten Halbzeit gegen harmlose Bremer das bessere Team. Die Mannen von Coach Korkut diktierten das Spiel, arbeiteten stark gegen den Ball, gewannen insgesamt mehr Zweikämpfe und waren offensiv vor allem über die linke Seite mit Thommy, Insua und auch Aogo immer wieder gefährlich. Werder betrieb zwar einen hohen Aufwand, kam aber unter dem Strich zu selten gefährlich zum Abschluss. Der Sieg des VfB, der in der Nachspielzeit nach einem Konter noch das 2:0 durch Özcan erzielte, war nicht besonders glanzvoll, aber verdient.

„Sportschau.de“: Mit einem verdienten 2:0 (1:0)-Erfolg gegen Werder Bremen beseitigte der Aufsteiger die letzten theoretischen Zweifel und machte den Klassenverbleib auch rechnerisch perfekt. Kapitän Christian Gentner und der eingewechselte Berkay Özcan erzielten vor 58.932 Zuschauern die Treffer des Spiels. Stuttgart kann die nächsten Spiele nun ganz entspannt angehen. Am nächsten Samstag reisen die Schwaben zum Topspiel zu Bayer Leverkusen.

„Kicker“: Der VfB Stuttgart hat durch einen 2:0-Erfolg gegen Werder Bremen den Klassenerhalt gesichert. Die Schwaben waren im ersten Durchgang die bessere Mannschaft und führten verdient. Nach dem Seitenwechsel taten die Hausherren nicht mehr als unbedingt nötig. Gegen über weite Strecken ideenlose Gäste reichte das aber zu einem recht ungefährdeten Heimsieg.

„Bild“: Der Sieg geht absolut in Ordnung: Eigentlich war es statistisch gesehen ein ausgeglichenes Spiel, in dem Werder in der zweiten Halbzeit sogar knapp die Nase vorn hatte. Dennoch präsentierte sich der VfB seit der frühen Führung unglaublich souverän, lauerte clever auf Konterchancen und verteidigte dabei überragend. Der SVW betrieb zwar viel Aufwand, gegen die stabile Defensive der Gastgeber fiel den Grün-Weißen letztlich aber zu wenig ein. Die ein oder andere Chance hatten die Norddeutschen zwar noch, am Ende waren es aber die eingewechselten Donis und Özcan, die in der Nachspielzeit für die Entscheidung sorgten.

