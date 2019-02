12 Führt seine Taktik endlich zum Erfolg? Markus Weinzierl, der Trainer des VfB Stuttgart Foto: dpa

Schafft der VfB Stuttgart im Auswärtsspiel bei Werder Bremen endlich den ersten Sieg der Rückrunde? Mit dieser Startelf will es Trainer Markus Weinzierl wuppen.

Bremen - „Freitag, Flutlich – es könnte ein schöner Abend werden“, sagte Florian Kohfeldt, der Trainer von Werder Bremen, am Tag vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart. Sein Gegenüber will möglichst verhindern, dass sich beim Werder-Coach dieses Gefühl tatsächlich einstellt. „Wir müssen auch mal überraschen“, fordert Markus Weinzierl. Der Trainer des VfB will endlich mal wieder gegen ein besser platziertes Team gewinnen – und wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg sammeln. Das Team, das dies schaffen soll, ist nun benannt.

Gonzalo Castro führt Regie im Mittelfeld

Der Mann aus Straubing orientiert sich bei seiner Aufstellung deutlich an der vergangenen Woche. Beim 1:3 gegen RB Leipzig waren einige positive Ansätze zu sehen gewesen – die sollen nun weiterentwickelt werden. Was auch bedeutet: Kapitän Christian Gentner sitzt erneut auf der Bank. Für den Spielführer steht wie gegen RB Leipzig Gonzalo Castro in der Startelf.

Auch sonst hat Weinzierl nichts verändert. Hinten setzt er wieder auf eine Dreierkette mit Ozan Kabak, Benjamin Pavard und Marc Oliver Kempf. Als einzige echte Spitze steht Mario Gomez auf dem Feld. der Angreifer trägt auch die Kapitänsbinde.