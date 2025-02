VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg: Zum Verzweifeln – wie der VfB wieder eine große Chance vergibt

10 Der VfB-Torhüter Alexander Nübel streckt sich beim Wolfsburger Handelfmeter vergeblich. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter verlieren nach einer Video-Entscheidung durch Handelfmeter. Kritik äußert der Trainer Sebastian Hoeneß jedoch vor allem an der Entstehung der Gegentore.











Der Frust musste raus. Nick Woltemade drosch den Ball nach dem Abpfiff verärgert in die Zuschauerränge. Da hatte der VfB Stuttgart mit 1:0 geführt und der lange Stürmer nach sensationellem Solo das Tor erzielt (72.) – und dann verlor die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß die Kontrolle und das Spiel gegen den VfL Wolfsburg mit 1:2 (0:0). Weil der schwäbische Fußball-Bundesligist in zwei Konter lief und weil der Schiedsrichter Tobias Welz nach Hinweis des Videoassistenten auf einen Handelfmeter entschied, der die Gastgeber in der MHP-Arena zum Verzweifeln brachte. Zunächst glich der Ex-Stuttgarter Tiago Tomas aus (76.), danach verwandelte Mohammed Amoura den Strafstoß.