1 Dezember 2021: Omar Marmoush chippt den Ball beim Elfmeter in Wolfsburg an die Latte. Foto: imago/Eibner

Der VfB-Leihspieler Omar Marmoush trifft an diesem Samstag auf seinen Stammverein VfL Wolfsburg – gegen den er wieder zum Elfmeter antreten könnte. Das hat im Hinspiel zu großem Ärger geführt.









Der Tag des Hinspiels beim VfL Wolfsburg war ein guter für den VfB Stuttgart. 2:0 gewonnen, nach dem Auswärtsdreier im Dezember war der Club aus Cannstatt als 15. der Tabelle dort, wo er jetzt so gerne wieder wäre: über dem berühmten Strich. Und doch gab es damals Ärger im Lager der Stuttgarter. So sprach der VfB-Torschütze Philipp Förster kurz nach dem Schlusspfiff das aus, was auch so mancher Wolfsburger erst dachte und später auch so formulierte: „Gegen seinen Ex-Verein so einen Elfmeter zu schießen, zeugt nicht gerade von Respekt.“ Gemeint war Offensivmann Omar Marmoush, der in Minute 79 beim Stand von 2:0 einen Elfer lässig an die Latte gelupft hatte, was nicht wenige Beteiligte als Arroganzanfall werteten.