1 Die Cannstatter Kurve empfing die Mannschaft wenig herzlich. Foto: Pressefoto Baumann

Vor der wichtigen Partie des VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg haben die Fans der Schwaben ihrem Unmut Luft gemacht. Mit einem Versager-Banner begrüßte die Cannstatter Kurve die Spieler.

Stuttgart - Die Fans des VfB Stuttgart haben den Fußballprofis ihrer vom Abstieg bedrohten Mannschaft vor dem letzten Heimspiel der Saison in deutlichen Worten ihren Unmut mitgeteilt. Beim Warmmachen blickten die Spieler des Tabellen-16. der Bundesliga in der Cannstatter Kurve auf ein großes Banner mit den Worten: „WEDER KAMPF NOCH EINSATZ - NUR VERSAGER!!!“.

Der VfB kann theoretisch noch direkt absteigen und hat am vergangenen Wochenende das Auswärtsspiel bei Hertha BSC 1:3 verloren. Im Vergleich zur Niederlage in der Hauptstadt veränderte Interimstrainer Nico Willig seine Startelf auf vier Positionen. Gewinnt der VfB, spielen die Schwaben sicher in der Relegation. Die beiden Verfolger aus Nürnberg und Hannover haben vor dem 33. Spieltag fünf und sechs Punkte Rückstand.