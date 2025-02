VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg: Deniz Undav und die Suche nach der Leichtigkeit

1 Deniz Undav schielt mit dem VfB Stuttgart weiter nach oben. Um das Ziel zu erreichen, muss er wieder seinen Spielrhythmus finden. Foto: Baumann/Julia Rahn

Die Szene ist noch in guter Erinnerung. Wie Chris Führich in Dortmund seinen früheren Kapitän an der Außenlinie bedrängt. Wie der BVB-Verteidiger Waldemar Anton dadurch einen katastrophalen Fehlpass in die Füße von Deniz Undav spielt. Wie der VfB-Stürmer mit dem Ball losrennt. Wie ihm auf dem Weg zum gegnerischen Tor offenbar zu viel durch den Kopf geht und seine Beine immer langsamer werden. Wie Undav zwar noch den Torhüter Gregor Kobel umkurvt, letztlich aber von Emre Can vor dem Torschuss gestoppt wird.