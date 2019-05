1 Der Kapitän ist wieder an Bord: Christian Gentner kehrt beim VfB Stuttgart in die Startelf zurück. Foto: dpa

Nico Willig, der Trainer des VfB Stuttgart, muss sein Team für das Spiel gegen den VfL Wolfsburg umbauen. Eine Personalie ist dabei so gut wie klar.

Stuttgart - Der Kapitän ist wieder an Bord und übernimmt das Ruder: Nach überstandener Wadenverletzung und einem ersten Teileinsatz in Berlin steht Christian Gentner vor der Rückkehr in die Startelf des VfB Stuttgart. Das hat Nico Willig vor dem Heimspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg bestätigt. „Er ist der Kapitän dieser Mannschaft, und eine Mannschaft braucht ihren Kapitän auf dem Platz“, sagte der Interimstrainer.

Gentner wird dabei die Rolle von An­dreas Beck im Mittelfeld übernehmen, der mit einem Meniskuseinriss im rechten Knie bis zum Saisonende ausfällt. Ansonsten fehlt den Stuttgartern weiter der verletzte Steven Zuber. Unabhängig vom Personal erwartet Willig nach dem 1:3 gegen Hertha BSC wieder eine Steigerung. „Für mich ist dieses Spiel wie ein Halbfinale. Wenn wir es gewinnen, dann brauchen wir kein anderes Ergebnis auf einem anderen Platz“, sagte der Coach. Denn mit einem Sieg wäre die Relegation gesichert, und der VfB könnte um den von Willig ausgerufenen „Relegationspokal“ spielen. Ansonsten müssten die Stuttgarter schauen, was die Konkurrenz macht.

Der 1. FC Nürnberg (fünf Punkte Rückstand) und Hannover 96 (sechs Punkte Rückstand) rechnen sich zwei Spieltage vor Schluss noch immer Chancen aus, den VfB hinter sich zu lassen und auf den 16. Tabellenplatz zu kommen. „Wir wollen in diesem Rennen Dynamik aufnehmen. Wir wollen nicht schauen, dass die anderen stehen bleiben, sondern wir wollen diesen Schritt gehen“, sagte Willig.