VfB Stuttgart gegen VfL Bochum: VfB gegen VfL: Warum beide Teams stehen, wo sie stehen

1 Bild vom ersten Spieltag der Vorsaison. Damals fertigten Chris Führich und der VfB den VfL Bochum mit 5:0 ab. Foto: Baumann

Die einen hängen als Tabellen-Elfter im Mittelfeld fest, die anderen als Letzter im Keller. Dafür gibt es gute Gründe – wie ein tieferer Blick in die Saisondaten beweist.











Es handelt sich nur um das vermeintlich unspektakuläre Duell des Tabellen-Elften der Fußball-Bundesliga gegen den Tabellen-Letzten. Dennoch bietet die Partie des VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) einiges an Brisanz. Die Gastgeber wollen vor wegweisenden Wochen in Liga, Pokal und Champions League den Kontakt zur oberen Tabellenhälfte wiederherstellen, die Bochumer unter dem neuen Trainer Dieter Hecking den Anschluss zur Nichtabstiegszone. Dass beide Clubs nach knapp einem Drittel der Saison aber dort stehen, wo sie stehen, kommt nicht von ungefähr. Das verrät ein tieferer Blick in Saisonanalysedaten, die unserer Redaktion vom Anbieter „one versus one“ zur Verfügung gestellt wurden.