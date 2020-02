11 Bei zwei der letzten zehn Duelle an der Seitenlinie für Stuttgart: Hannes Wolf, gebürtiger Bochumer. Foto: /imago sportfotodienst

Ein Lieblingsergebnis, fast vergessene Kämpen und einer der schnellsten Doppelpacks einer Karriere – die letzten zehn Duelle zwischen dem VfB Stuttgart und dem VfL Bochum haben einiges zu bieten. Kommen Sie mit auf eine kleine Zeitreise.

Stuttgart - Spätestens, wenn am Montagabend kurz vor 20.30 Uhr (Liveticker) Herbert Grönemeyer mit seiner Bochum-Hymne aus den Boxen wummert, Tausende ihre Schals in die Höhe recken und mitgrölen, dann ist sie da: die Gänsehaut. Atmosphärisch ist ein Auswärtsspiel in Bochum wohl mit eines der schönsten Erlebnisse im deutschen Fußball, gerade für VfB-Fans. Wer erinnert sich beispielsweise nicht noch genau an den 12. Mai 2007?

Lesen sie hier: Bochum, ich komm aus dir – ein Streifzug

Vor dem nächsten Duell der beiden Clubs, die so einiges verbindet, haben wir auf die letzten zehn Duelle geblickt. Ein Lieblingsergebnis, fast vergessene Kämpen, einer der schnellsten Doppelpacks einer Karriere – das und mehr haben wir in der Bildergalerie für Sie zusammengefasst.

Kommen Sie mit auf eine kleine Zeitreise!