19 Die Spieler des VfB Stuttgart – mal wieder bedient. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Stuttgart - Es ist ja nicht so, dass diese Saison in der Fußball-Bundesliga bisher arm an Rückschlägen gewesen wäre für den VfB Stuttgart. Am Samstagnachmittag sind dennoch weitere bittere hinzugekommen. Dabei hat der abstiegsbedrohte Club einiges richtig gemacht beim 1:1 gegen den VfL Bochum (Live-Ticker zum Nachlesen) – aber eben auch Entscheidendes falsch.