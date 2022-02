1 In die Mercedes-Benz-Arena dürfen am Samstag wieder mehr Zuschauer als zuletzt. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die ursprünglich 10 000 Karten für das Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum waren bereits vergriffen. Nach den politischen Beratungen ist klar: Am Samstag dürfen mehr als doppelt so viele in die Arena.















Stuttgart - Für den VfB Stuttgart geht es um einiges am kommenden Samstag. Ab 15.30 Uhr ist der VfL Bochum Gegner des Fußball-Bundesligisten – und die Stuttgarter wollen ihre Aufholjagd im Kampf gegen den Abstieg starten. Vom Endspiel ist schon die Rede – auch, wenn danach noch elf weitere Partien folgen.

Die verantwortlichen hatten daher den Zusammenhalt beschworen nach dem 2:4 bei Bayer Leverkusen – und setzen auf eine breite Unterstützung der Fans. Die kann nun größer ausfallen als gedacht. Bisher waren 10 000 Zuschauer für die Partie zugelassen. Am Mittwoch berieten Politiker beim Bund-Länder-Gipfel die pandemische Lage – und beschlossen Öffnungsschritte. Für den Sport bedeuten die Ergebnisse: Bis zu 25 000 Fans beim Fußball im Freien, bis zu 6000 in der Halle können wieder dabei sein. Ursprünglich war der 4. März als Stichtag genannt. Doch nun geht alles noch viel schneller.

Bereits am Samstag kann der VfB eben diese 25 000 Zuschauer in der Mercedes-Benz-Arena begrüßen. Die 10 000 ursprünglich zum verkauf stehenden Karten waren bereits vergriffen, nun befinden sich 15 000 weitere in unterschiedlichen Kategorien im freien Verkauf. Ab dem 20. März könnte die erlaubte Kapazität weiter steigen. Möglich macht diese schnellere Teilöffnung bereits am kommenden Samstag eine Sondergenehmigung durch die Stuttgarter Ämter in Abstimmung mit dem Sozialministerium.

„Am Samstag zählt es. Wir können euch gute Plätze zu fairen Preisen anbieten“, sagt Thomas Hitzlsperger, der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart – und appelliert an die Fans: „Bringt Freunde, Familie, Kollegen mit, denn der VfB braucht euch.“ Es werden Stehplatztickets für 17,50 Euro angeboten, ebenso Karten für die Haupttribüne oder die Gegengerade ab 20 Euro. Es gilt das bislang gängige Hygienekonzept, also die 2G-Plus-Regel. Die Tickets sind online und per Telefon-Hotline erhältlich.