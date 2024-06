1 Der TSG Hoffenheim setzte massiv Pyrotechnik beim Bundesliga-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am 16. März ein. (Archivbild) Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes zu einer Geldstrafe in Höhe von 212.000 Euro verurteilt worden. Wie der DFB am Donnerstag mitteilte, ahndete das Sportgericht den massiven Einsatz von Pyrotechnik während des Bundesliga-Heimspiels gegen den VfB Stuttgart am 16. März. Durch die starke Rauchentwicklung konnte das Spiel erst verspätet angepfiffen werden.