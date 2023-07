Online und in Balingen vor Ort – so gibt es die Tickets für den DFB-Pokal

1 An Sitzplatz-Tickets auf der Reutlinger Haupttribüne für das DFB-Pokal-Spiel zu kommen, ist nicht ganz einfach. Foto: imago/ /Sascha Walther

Am Donnerstag startet der Vorverkauf für das Pokalduell. Balinger Neumitglieder haben kurzfristig Chancen – und ob es überhaupt zu einem freien Verkauf kommt, ist fraglich. Die Details im Überblick.









In gut vier Wochen kommt es zum württembergischen Duell im DFB-Pokal, wenn die TSG Balingen in der ersten Runde im Reutlinger Kreuzeiche-Stadion auf den VfB Stuttgart trifft. Keine alltägliche Konstellation, kein alltägliches Spiel – und eines, bei dem die Nachfrage nach Tickets das Angebot (13 400 Plätze) bei Weitem übersteigen dürfte. An diesem Donnerstag startet der Verkauf. Die wichtigsten Fragen und Antworten.