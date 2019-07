1 Der VfB Stuttgart testet bei der TSG Backnang. Foto: Pressefoto Baumann

Bevor es in das zweite Trainingslager geht, steht für den VfB Stuttgart noch ein Testspiel an. Es geht gegen den Verbandsligisten TSG Backnang.

Stuttgart/Backnang - Für den VfB Stuttgart ist es nur ein Testspiel im Rahmen der Vorbereitung, für die TSG Backnang ist weit mehr. Schließlich wird der Verbandsligist in diesem Jahr 100 Jahre alt. Zum Geburtstag hat man sich selbst beschenkt – mit einem Spiel gegen den VfB Stuttgart. Sicherlich ein Highlight für die Mannschaft von Trainer Dirk Fengler.

Der VfB macht also noch kurz in Backnang halt, bevor es am kommenden Tag in St. Gallen/Schweiz mit dem zweiten Trainingslager für die Schwaben weitergeht. Wir sind im Stadion an den Etzwiesen vor Ort, und berichten über die Partie ab 19 Uhr in einem Liveticker.