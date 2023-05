1 Niclas Füllkrug (links) und Serhou Guirassy treffen am Sonntag aufeinander. Wessen Lauf hält an? Foto: imago/Collage StZN

Das Spiel des VfB Stuttgart gegen Werder Bremen ist auch ein Aufeinandertreffen zweier Torjäger vom alten Schlag. Wir blicken auf das Duell Serhou Guirassy gegen Niclas Füllkrug und erstaunliche Parallelen.









Niclas Füllkrug (29) ist ohne Zweifel einer der absoluten Durchstarter in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga. Der Stürmer des SV Werder Bremen, Gegner des VfB Stuttgart an diesem Sonntag (15.30 Uhr/Liveticker), ist die Lebensversicherung der Bremer. Er führt die Torjägerliste der Bundesliga an (13 Treffer), hat sich in die Nationalelf geschossen, hat drei der letzten vier Bremer Treffer in diesem Fußballjahr erzielt.