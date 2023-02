17 Mit einem Spruchband, dessen Inhalt die Grenzen des guten Geschmacks für manche Fans überschreitet, steht die Gruppe „Crew 36“ aktuell im Fokus. Foto: IMAGO/Eibner/Wolfgang Frank

Ein beim Spiel des VfB Stuttgart gegen den SV Werder Bremen gezeigtes Spruchband überschreitet Grenzen und sorgt für Unverständnis. Der Club reagiert.















Link kopiert



Vor gut zwei Wochen hatte die Stuttgarter Gruppierung „Crew 36“ ihren großen Auftritt. Zehn Jahre besteht diese Gruppe bereits, gemessen an den anderen Gruppen aus der Stuttgarter Szene der organisierten VfB-Fans ist sie eher klein. Mit einer den ganzen Block überspannenden Choreografie wurde dieser Umstand im Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 gefeiert.

Im Heimspiel gegen den SV Werder Bremen wurde von der Gruppe ein Spruchband gezeigt. Dieses sorgte für ein entsprechendes Echo in den sozialen Netzwerken, insbesondere auf Twitter.

Mit diesem adressierte die Gruppe die Gäste aus Bremen, spielte aber auch auf das kommende Auswärtsspiel (Samstag, 10. Februar, 15.30 Uhr, Liveticker) in Freiburg an. Eine gezielte Provokation, wie sie in dieser Szene mehrfach an jedem Wochenende vorkommt. Quer durch die Stadien der Republik. Aber eben sprachlich äußerst derbe. Bei manchen Fans kam die Aktion daher überhaupt nicht gut an. Der Vorwurf: Unter der Gürtellinie, misogyn, vor Sexismus triefend.

Auch der VfB Stuttgart bezog noch am Tag nach der Aktion Stellung.„Der VfB Stuttgart distanziert sich von diesem Banner. Diese Formulierung entspricht bei allem Verständnis für stadiontypische Fanrivalitäten nicht dem Stil des VfB“, heißt es in einem Tweet. Mit der Gruppe, respektive ihren führenden Köpfen, sei zudem gesprochen worden.

Ob diese Maßnahme aber Wirkung zeigen wird, bleibt abzuwarten. Spruchbanner dieser Art sind im Vorfeld einer Heimpartie nicht anmeldungspflichtig und ihr Inhalt wird somit auch nicht kontrolliert.