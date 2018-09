VfB Stuttgart gegen SV Werder Bremen Das sind die Highlights aus 102 Begegnungen

Von red/fga 28. September 2018 - 10:57 Uhr

Stuttgart wurde Meister in Bremen, Bremen wurde Meister in Stuttgart – und viele Tore fielen bei den Begegnungen auch immer wieder. Die Matches zwischen VfB und Werder sind reich an Highlights – wir haben einige aus der Bundesliga-Geschichte herausgepickt.





10 Bilder ansehen

Stuttgart - Die Bilanz ist genau ausgeglichen. In den bisherigen 102 Spielen – gegen niemand sonst spielten die Roten in der Bundesliga so oft – gewannen sowohl der VfB als auch Werder je 35 Mal. 32 Mal endeten die Begegnungen mit einem Unentschieden. Der höchste Sieg der Roten ist noch gar nicht so lange her. Die torreichsten Begegnungen kratzten gar an der Zehnermarke.

Lesen Sie hier: Dem VfB droht die Zerreißprobe

Neben den Spiel-Highlights haben wir uns angesehen, was die Statistik aus den letzten Heimspielen für die Begegnung am Samstag erwarten lässt – die Zahlen sprechen durchaus für den VfB. Alle Details finden Sie in der Bildergalerie.