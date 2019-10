9 Erfolgreiche VfB-Zeiten: 2007 konnten Roberto Hilbert und Co schon einmal gegen Wehen-Wiesbaden jubeln. Foto: /Baumann

An diesem Freitag steht in der zweiten Liga das Duell Erster gegen Letzter, Absteiger gegen Aufsteiger auf dem Programm. Wir blicken auf die letzten Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Stuttgart und dem SV Wehen-Wiesbaden zurück.

Stuttgart - VfB Stuttgart gegen Wehen-Wiesbaden – das klingt weniger nach Profifußball als nach dritter Liga oder Regionalliga. Tatsächlich gab es dieses Duell zwischen 1999 und 2016 bereits 28 mal. Allerdings zwischen der zweiten Mannschaft des VfB und den Hessen. Die Profitruppe traf in einem Ligaspiel noch nie auf den SVWW. Insofern ist die Partie in der zweiten Fußball-Bundesliga am Freitagabend (18.30 Uhr) in der Mercedes-Benz-Arena eine Premiere.

Beim letzten Gastspiel des Aufsteigers im Fußball-Unterhaus (2007-2009) war der VfB noch in der Bundesliga erfolgreich. Nun kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem Tabellenführer und dem Tabellenletzten. Eine klare Sache eigentlich. Doch Vorsicht! Wehen-Wiesbaden hat es dem VfB in den beiden einzigen Duellen im DFB-Pokal (2007 und 2011) jeweils ganz schön schwer gemacht.

In unserer Bildergalerie blicken wir auf die Spiele zurück.