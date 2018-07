VfB Stuttgart gegen SV Sandhausen 1:1 – Gonzalez trifft per Fallrückzieher

Von Heiko Hinrichsen 25. Juli 2018 - 21:13 Uhr

Der VfB Stuttgart hat beim Zweitligisten SV Sandhausen ein eher müdes Spiel abgeliefert. Lediglich Neuzugang Nicolas Gonzalez ließ sein Können aufblitzen.





Sandhausen - Der VfB Stuttgart hat im Glutofen Hardtwaldstadion bei Temperaturen weit über 30 Grad in der Testpartie beim Zweitligisten SV Sandhausen 1:1 (0:1) gespielt. Dabei lief beim VfB angeführt von den Routiniers Ron-Robert Zieler und Dennis Aogo zunächst die junge Riege auf. „Wir verändern in jedem Spiel etwas – heute waren über weite Strecken die Jungen dran, damit alle auf ihre Spielminuten kommen“, sagte der VfB-Trainer Tayfun Korkut: „Alles muss sich aber erst zusammenfinden. Das ist normal. Dafür sind Testspiele da.“

Dem Stuttgarter Team um Borna Sosa, Marc-Oliver Kempf, Nicolas Gonzalez oder Berkay Özcan fehlte aus dem vollen Trainingsbetrieb heraus oft der letzte Zug in den Aktionen. Und so entwickelte sich vor rund 5000 Zuschauern ein lange Zeit müdes Spiel, in dem der SV Sandhausen zunächst die offensiven Akzente setzte. Erst traf Philipp Köster für die Nordbadener nur den Pfosten (8.), dann war Jesper Verlaat nach einem Eckball völlig freistehend per Kopf zur Stelle – 1:0 (38.).

Der Stuttgarter Argentinien-Neuzugang Nicolas Gonzalez ließ abermals sein Können aufblitzen, als er auf Vorlage von Orel Mangala per Fallrückzieher aus elf Metern zum 1:1-Endstand traf (57.). „Das war traumhaft“, sagte Andreas Beck – und Torhüter Zieler ergänzte: „Man sieht auch im Training, welche Qualität Nicolas mit einbringt.“