So liefen die zehn Duelle zwischen dem VfB und den „Lilien“

11 Hier muss der VfB am Montag ran. Das Merck-Stadion am Böllenfalltor ist eine der letzten noch nicht hochmodernisierten Fußballspielstätten, befindet sich aber gerade auch im Umbau. Foto: imago/Jan Huebner

Am Montag stehen sich der VfB Stuttgart und der SV Darmstadt 98 zum elften Mal gegenüber. Es ist das letzte Spiel der Hinrunde. Ein Blick auf die letzten zehn Begegnungen zeigt: Darmstadt liegt dem VfB.

Stuttgart - Noch wird das letzte Hinrundenspiel der Saison gegen Darmstadt 98 von der Mitgliederversammlung am Sonntag überschattet, wo unter anderem ein neuer Präsident gewählt werden soll. Ob es nun Christian Riethmüller oder Claus Vogt wird, klar ist, dass beide sich wünschen, sechs Punkte aus den letzten beiden noch ausstehenden Partien zu holen, um über die Winterpause die ersten Amtshandlungen in Ruhe durchführen zu können.

Der Comeback-Sieg vom letzten Montag gegen den 1. FC Nürnberg hat die Unruhe um den Club schon merklich entschärft, um die Wogen jedoch ganz zu glätten, ist ein Sieg gegen Darmstadt vor dem schweren ersten Rückrundenspiel in Hannover eigentlich Pflicht.

Ein Blick in die Vergangenheit wird das Gemüt der ein oder anderen Fan-Seele, die noch verstimmt ist, vielleicht beruhigen können. Gegen Darmstadt schlug sich der VfB in seiner Geschichte tendenziell gut. Einer der höchsten Auswärtssiege der Vereinsgeschichte konnte am Böllenfalltor geholt werden. Von den zehn Begegnungen mit den Darmstädtern konnten die Stuttgarter außerdem fünf gewinnen, während die Hessen nur zwei für sich entscheiden konnten. Dreimal trennten sich beide Teams unentschieden.

Wir haben alle zehn bisherigen Duelle des VfB und Darmstadt zusammengestellt und sind bei einem tiefen Blick in die Fußballvergangenheit auf einige bekannte Gesichter gestoßen.