VfB Stuttgart gegen SSV Ulm Liveticker zum Nachlesen: VfB II verliert knapp beim SSV Ulm

Von red 21. September 2018 - 20:27 Uhr

Trainer Marc Kienle und der VfB Stuttgart II verlieren in Ulm mit 1:2. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart hat am Freitagabend in der Regionalliga Südwest beim SSV Ulm knapp mit 1:2 verloren. Jan Ferdinand brachte die Stuttgarter früh in Führung. Doch Ulm drehte in der zweiten Halbzeit die Partie.

Ulm - Der VfB Stuttgart II hat in der Regionalliga Südwest beim Tabellenzweiten SSV Ulm knapp mit 1:2 verloren. Das Team von Trainer Marc Kienle ging im Donau-Stadion früh in Führung. Jan Ferdinand nutzte ein Fehler im Aufbauspiel der Ulmer gnadenlos aus und erzielte in der vierten Minute das 1:0 für den VfB II. Nach der Halbzeit drehte der SSV jedoch auf und erspielte sich gute Torchancen.

Adrian Beck erzielte in der 53. Minute den verdienten Ausgleich. Neun Minuten später legten die Ulmer nach und trafen durch Steffen Kienle zum 2:1. Dabei blieb es am Ende – die Ulmer können sich über drei Punkte freuen.

