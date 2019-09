Mobilität in Stuttgart Das muss man zum autofreien Sonntag wissen

Am Sonntag gibt es Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. Grund dafür ist der erste autofreie Sonntag in Stuttgart: „Theo – autofrei“ heißt das Straßenfest. Doch dass die Stadt nur eine Straße für den Autoverkehr abriegelt, das ist vielen nicht konsequent genug.