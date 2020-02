VfB-Aufstellung in Fürth Was wird aus Holger Badstuber?

Der VfB tritt an diesem Samstag (13 Uhr) bei der SpVgg Greuther Fürth an. Holger Badstuber hat seine Verletzung auskuriert und wieder voll mittrainiert. Wird der Blondschopf in Franken aber auch spielen?