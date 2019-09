1 Beim Drei-Ligen-Cup trafen der VfB Stuttgart und die SpVgg Greuther Fürth schon einmal aufeinander. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart spielt am Samstag gegen die SpVgg Greuther Fürth. Wir haben alles Wissenswerte rund um die Partie zusammengefasst.

Stuttgart - An diesem Samstag steht für den VfB Stuttgart das vierte Heimspiel der noch jungen Saison an. Die Schwaben bekommen es mit dem Kleeblatt zu tun, wie man die SpVgg Greuther Fürth landläufig nennt. Wir haben alles Wissenswerte rund um die Partie am siebten Spieltag der zweiten Liga zusammengestellt.

Anpfiff: Samstag, 13 Uhr. Hier gibt es den VfB-Liveticker.

Schiedsrichter: Sören Storks

Assistenten: Jonas Weickenmeier, Philipp Hüwe (Seitenlinie), Julius Martenstein (Vierter Offizieller)

Video-Schiedsrichter: Sven Jablonski, Henrik Bramlage

Wetter: Am Samstagmittag wird es in Stuttgart sonnig bei Temperaturen um die 22 Grad Celsius.

Unterstützung: Die Arena in Stuttgart wird mit rund 50.000 Zuschauern gefüllt sein.

Zitat zum Spiel: „Jeder Gegner ist gefährlich. Da ist es egal, wo sie stehen. Jede Mannschaft in der Liga hat Qualität, sonst würden sie nicht da stehen. Daher wissen wir, was auf uns zukommt. Aber wir wissen auch um unsere Qualität.“ (VfB-Trainer Tim Walter)

Offizieller Hashtag: #VfBSGF

Übertragung: Live ist die Partie bei Sky zu sehen.

Statistik: Bisher kreuzten die beiden Clubs in 25 Spielen die Klingen in allen Wettbewerben und Ligen. Der VfB gewann 14 Mal, bei vier Unentschieden und sieben Niederlagen, Torbilanz 44:23. Die Heimbilanz des VfB weist zehn Siege, zwei Unentschieden und nur eine Niederlage aus, 29:9 Tore. Das letzte Aufeinandertreffen am 3. Oktober 2016 gewann der VfB mit 4:0. Übrigens : In unserem Datencenter finden Sie Echtzeit-Statistiken rund um die VfB-Spiele.

Alte Bekannte: Marco Caligiuri und Julian Green trugen beide schon einmal das VfB-Trikot. Während Caligiuri ein echtes Eigengewächs ist und beim VfB ausgebildet wurde, spielte Green nur von 2017 bis 2018 beim VfB, machte insgesamt nur zehn Spiele für den Club. Nach einer zwischenzeitlichen Leihe verpflichtete Fürth des US-Boy im Sommer 2018 vollends. Caligiuri ist Kapitän beim Kleeblatt und bereits 35 Jahre alt. Auch beim letzten Duell der Clubs in der letzten Zweitligasaison des VfB trug er bereits die Binde.

Regeln: Seit dem 1. Juni gelten weltweit modifizierte Fußballregeln. Das International Football Association Board (IFAB), will mit den diesjährigen Neuerungen das Spiel „noch attraktiver und fairer“ machen, heißt es in einer Mitteilung. Zu den wichtigsten Änderungen gehört, dass die Seitenwahl vor dem Spielbeginn eigentlich keine mehr ist. Der Kapitän der Mannschaft, die den Münzwurf gewinnt, kann zwischen Ballbesitz und Spielfeldseite wählen.

Neu ist zudem, dass auch Trainer und Teamoffizielle auf der Bank Gelb oder Rot sehen können. Zudem muss ein Spieler, der ausgewechselt wird, das Spielfeld über die nächste Begrenzungslinie verlassen, nicht mehr über die Seitenlinie zwischen den Trainerbänken. So soll das „Zeit schinden“ unterbunden werden. Außerdem: Bei Abstößen und Freistößen im eigenen Strafraum muss der Ball den Strafraum nicht verlassen. Auch so will man das Spiel „schneller und flüssiger“ gestalten.

Die umfassendste Regeländerung betrifft dieses Jahr das Handspiel. Neu ist zunächst: Wird ein Treffer mit Hand oder Arm erzielt, ist dieser prinzipiell irregulär. Es reicht sogar schon, wenn der Spieler mit Hand oder Arm in Ballbesitz kommt und sich so „einen klaren Vorteil verschafft“, etwa zu einer Torchance kommt - ganz egal, ob das Handspiel absichtlich erfolgte oder nicht. Eine vollständige Übersicht der Regeländerungen findet sich hier auf der offiziellen DFB-Seite.

Vom Tag der Pressekonferenz bis zum Tag nach dem Spiel halten wir Sie hier auf dem Laufenden rund um die Partie des VfB Stuttgart.