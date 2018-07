VfB Stuttgart gegen SD Eibar VfB gewinnt Testspiel gegen spanischen Erstligisten

Von red/dpa 29. Juli 2018 - 16:44 Uhr

Der VfB Stuttgart bleibt auch im fünften Vorbereitungsspiel auf die neue Saison ungeschlagen. Beim Testspiel gegen den Fußball-Erstligisten SD Eibar ragte vor allem Torhüter Ron-Robert Zieler heraus.





9 Bilder ansehen

Heimstetten - Der VfB Stuttgart hat ein Testspiel gegen den spanischen Fußball-Erstligisten SD Eibar mit 2:1 (1:1) gewonnen. Erik Thommy (24. Minute) und Neuzugang Daniel Didavi (56./Foulelfmeter) sorgten bei hohen Temperaturen am Sonntagnachmittag für den Erfolg der Mannschaft von Trainer Tayfun Korkut.

Mehr zum Thema

Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen

Sergi Enrich (33.) war in Heimstetten bei München für die Spanier nach einer Unaufmerksamkeit in der VfB-Defensive per Kopfball erfolgreich. Bester Stuttgarter war Ex-Nationaltorhüter Ron-Robert Zieler, der mit starken Paraden gute Chancen Eibars vereitelte.

Durch den Sieg gegen Eibar blieben die Schwaben auch im fünften Vorbereitungsspiel auf die neue Spielzeit ungeschlagen. Der VfB bereitet sich derzeit in Grassau am Chiemsee auf die kommende Saison vor. Schon Montag bestreiten die Stuttgarter dort ihr nächstes Testspiel gegen Istanbul Basaksehir.