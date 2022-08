12 Ailton und Simon Terodde bejubeln den Treffer zum 3:0. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die Partie im Jahr 2017 zurück. Foto: Baumann

Der SC Freiburg hat sich in der jüngeren Vergangenheit zu einem Angstgegner für den VfB Stuttgart entwickelt. Grund genug, vor dem Duell am Samstag auf den letzten Heimsieg in der Bundesliga zurückzublicken.















Als Favorit geht der VfB Stuttgart nicht in die Heimpartie gegen den SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr). Zu beständig präsentierten sich die Breisgauer in der Vergangenheit in der Fußball-Bundesliga, zu viele Schwächen präsentierte der VfB in den vorangegangen Partien gegen die Mannschaft von Trainer Christian Streich. Jeweils früh in der Saison kam es in den beiden zurückliegenden Spielzeiten zum Aufeinandertreffen im Baden-Württemberg-Duell. Vor zwei Jahren unterlag der VfB zum Saisonauftakt mit 2:3, in der vergangenen Saison trennte man sich am dritten Spieltag mit demselben Ergebnis. Kurioserweise mit der jeweils identischen Torfolge (nach 0:3-Rückstand folgte eine nicht belohnte Aufholjagd).

Nun gastieren die Freiburger schon wieder am dritten Spieltag beim württembergischen Rivalen. Ein schlechtes Omen für den VfB? Wird sich am Samstag zeigen. Über all die unglücklichen Niederlagen ist der letzten Heimerfolg in der Bundesliga fast schon in Vergessenheit geraten. Er trug sich im Herbst 2017 zu. In unserer Bildergalerie blicken wir auf den Erfolg des VfB von damals zurück.