Am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart den SC Freiburg klar mit 5:0 besiegt. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Wir müssen erstmal froh sein, dass wir in der Anfangsphase nicht hinten liegen. Ab dann war es eine richtig gute Leistung von uns. Wir haben etwas gezeigt, was ich selbst schon oft gegen die Freiburger erleben musste: Wir waren sehr effizient und haben die ersten drei klaren Chancen auch genutzt und so das Spiel auf unsere Seite gebracht. Trotzdem ist es enorm wichtig, gegen die Freiburger aufmerksam und aggressiv zu bleiben. Das war das Credo in der Halbzeit-Pause. Es war ein richtig gutes Spiel von uns und eine richtige Teamleistung. Wir haben Impulse von der Bank bekommen und hart zusammen gearbeitet. Wir können jetzt von einem richtig guten Saisonstart sprechen.“

Lesen Sie auch

Freiburg-Trainer Christian Streich: „Wir haben nicht gut verteidigt. Der VfB hat richtig Qualität nach vorne. Wir haben schon dran geglaubt, dass mit einem 1:3 nach der Pause das Spiel nochmal unruhig werden kann. Aber der VfB war uns heute in allen Belangen überlegen. Wir haben gewusst, welche Qualität Stuttgart hat. Wir konnten da nicht dagegenhalten am heutigen Tag.“

VfB-Doppeltorschütze Chris Führich: „Es war eine Super-Leistung von Anfang an. Wir haben unsere Chancen genutzt und danach das Spiel super zu Ende gespielt. Als Offensivspieler wünscht man sich solche Spiele, in denen man zum Abschluss kommt und Tore macht. Es freut einen, wenn man der Mannschaft hilft. Da müssen wir weitermachen. Die Mentalität stimmt, der Spirit stimmt. Wir sind auf einem Super-Weg.“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „In den ersten fünf Minuten gab es aber auch zwei zittrige Momente. Wir haben dann besser unseren Rhythmus gefunden und schnell drei Tore gemacht. Dann haben wir selbst wieder ein bisschen Druck rausgenommen und den Freiburgern wieder Räume eröffnet kurz vor der Halbzeit. Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt keinesfalls schon gewonnen. Wir sind wach aus der Halbzeit gekommen, auch wenn Freiburg sich etwas vorgenommen hat. Wenn man das ganze Spiel betrachtet, war es doch sehr effizient. Es ist ein verdienter Sieg – ob in dieser Höhe, sei einmal dahingestellt.“